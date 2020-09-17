Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили военную часть и подразделения пограничной дивизии «Газах», сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы.

В рамках визита был проверен уровень исполнения поручений Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проведено ознакомление с условиями службы военнослужащих, а также проведены встречи с пограничниками, несущими службу на боевых постах на границе с Арменией.

В ходе визита были даны поручения по усилению оборонной инфраструктуры на государственной границе, повышению боевой подготовки военных частей и подразделений и др.