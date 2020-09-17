В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что учительница начальных классов бакинской средней школы №121 Наида Исаева совершила самоубийство, выбросившись из многоэтажного здания в Наримановском районе Баку, потому, что ее шантажировали распространением видео личного характера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В связи с этим Генпрокуратура просит СМИ и пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию на данном этапе следствия для обеспечения полного, всестороннего и объективного проведения расследования.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что жительница поселка Говсан Наида Исаева 16 сентября совершила самоубийство, выбросившись с 16-го этажа многоэтажного здания по адресу: ул. Ашуга Моллы Джума. По факту суицида в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия по этому делу.