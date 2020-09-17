Совсем скоро поселок Рамана, наравне с Балаханы и Биби-Эйбатом, превратится в туристический центр Баку. В настоящее время работы по благоустройству охватили улицы Джафара Джаббарлы, Вели Велиева, Ханлара Ахвердиева и др.

В одном из самых древних поселков Баку – Рамана, уже более трех месяцев ведутся работы по благоустройству. В репортажах азербайджанских телеканалов говорится, что в рамках этих работ восстанавливаются старые фасады и заменяются крыши домов. При этом к работам по благоустройству поселка привлечены в основном местные жители.

В частности, в поселке заменяется канализационная система, прокладываются под землей линии коммуникации. После этого начнутся работы по облагораживанию фасадов домов. При этом особое внимание уделяется сохранению культурных и исторических памятников.

За преображением поселка пристально наблюдают местные жители, которые не скрывают своего восторга:

«Наш поселок очень древний, и мы рады, что начали заниматься его благоустройством», - рассказывает одна из жительниц Рамана.

Другая местная жительница Мансуба ханум признается, что завидовала жителям других поселков из-за проводимых там работ по благоустройству.

«Я прошу у Аллаха отпустить мне еще хотя бы пять лет жизни, чтобы я смогла насладиться будущей красотой нашего поселка», - сказала женщина.

Еще один пожилой житель Рамана уверен, что в скором будущем у них в поселке будет такая чистота, что обувь надо будет чистить только раз в неделю.

Напомним, что ранее haqqin.az опубликовал репортаж, в котором говорилось о работах, проводимых по благоустройству поселка Рамана. В статье «Ильхам Алиев не забыл и о «римском Баку», в частности отмечалось, что особое внимание власти уделяют именно сохранению историко-культурного наследия поселка.