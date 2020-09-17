Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката журналиста Дженнифер Робинсон.

Защитник рассказала, что знает о встрече с бывшим конгрессменом от Республиканской партии США Даном Рорабахером и активистом Чарльзом Джонсоном, которые считаются близкими к команде Трампа.

Указывается, что они передали условие главы американского государства, который, в свою очередь, готов содействовать помилованию Ассанжа.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Трамп предлагал Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов. Отмечалось, что такое предложение в августе 2017 года передавалось через тогдашнего конгрессмена-республиканца Дана Рорабахера.

Взлом серверов Демократической партии в 2016 году и публикация хранившихся на ней закрытой информации стала одним из негативных факторов, отразившихся на предвыборной кампании соперницы Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Сама Клинтон называла эту утечку информации одной из главных причин своего поражения и возлагала ответственность за взлом серверов на «российских хакеров».