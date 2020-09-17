Минобразования предупреждает частные школы
В связи с пандемией занятия в школах Азербайджана проводятся как в очной (традиционной), так и дистанционной (удаленной) формах. В соответствии с установленными правилами, I-IV классы проводят обучение в очной и дистанционной, V-XI классы - в дистанционной форме. Об этом говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, в 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в период режима карантина осуществляется на основании постановления Кабинета министров.
Так, в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, в соответствии с особыми учебными планами, очное обучение проводится два раза в неделю, в остальных городах и районах — три раза в неделю.
"При этом в соцсетях говорят о том, что некоторые частные общеобразовательные учреждения привлекают учеников к обучению в очной форме пять раз в неделю. Сообщаем, что это несоблюдение соответствующих постановлений Кабинета министров в связи с организацией занятий. Все вопросы в связи с организацией обучения в учебных заведениях находятся под контролем Министерства образования. Если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры", - сказали в Минобразования.