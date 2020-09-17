Минобразования предупреждает частные школы

В связи с пандемией занятия в школах Азербайджана проводятся как в очной (традиционной), так и дистанционной (удаленной) формах. В соответствии с установленными правилами, I-IV классы проводят обучение в очной и дистанционной, V-XI классы - в дистанционной форме. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, в 2020-2021 учебном году учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в период режима карантина осуществляется на основании постановления Кабинета министров.