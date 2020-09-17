Аргентина — новый эпицентр пандемии в Латинской Америке?

Эпицентр пандемии в Латинской Америке, судя по всему, перемещается из Бразилии в Аргентину. За минувшие сутки в стране зарегистрирован рекордный показатель новых случаев инфицирования - 13 тысяч. Об этом сообщает BBC News.

Общее число заболевших в Аргентине превысило 600 тысяч человек, умерли более 12 тысяч. В стране все еще не снят локдаун, введенный в марте, но некоторые послабления были сделаны во второй половине августа. В частности, аргентицы могут собираться компаниями до 10 человек, открылись некоторые рестораны. Однако с 5 сентября снова начался резкий рост заболеваемости.

При этом в наиболее пострадавших странах континента - Бразилии и Мексике - эпидемию удалось взять под контроль, а в некоторых районах и замедлить.

Несмотря на то, что статистика заболевших в этих двух странах выше, чем в Аргентине, по числу инфицированных на 100 тысяч человек Аргентина их значительно обгоняет.