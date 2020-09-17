Генштаб России: Вся ответственность при обострении ситуации ляжет на США

Вся ответственность за возможное обострение ситуации в Черноморском регионе в случае такого развития событий ляжет целиком на США и их союзников по НАТО. Об этом заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, передает ТАСС.

"Вся ответственность за возможную эскалацию обстановки в регионе полностью лежит на США и их союзниках по НАТО", - сказал Рудской на брифинге в Москве.

"Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами", - подчеркнул он.

По словам военачальника, ненаправленность российских военных учений против каких-либо государств демонстрирует, в частности, перенос основного этапа учений "Кавказ-2020" вглубь страны.

Рудской отметил, что Россия неоднократно обращалась к США и НАТО с предложением обсудить тему предотвращения военных инцидентов. "В ходе двусторонних контактов с США и Североатлантическим альянсом мы неоднократно инициировали обсуждение вопросов предотвращения инцидентов в военной сфере, предлагали конкретные меры, направленные на снижение опасной военной деятельности по линии соприкосновения Россия - НАТО. Наши предложения понимания не нашли", - сообщил Рудской.