Соперничество Баку и Газаха в виртуальной борьбе
Очередные два дня чемпионата Азербайджана по игре PUBG Mobile принесли неожиданные результаты.
16 сентября среди 32 команд победу одержала бакинская команда NovaAzerbaijan, набравшая 46 очков и уничтожившая 11 противников. 2-е место у команды lucky, представляющей Карабах (42, 12).
А 17 сентября сильнее всех была Clay VPN из Газаха (62, 23). Вместе с ней в «Большой финал» пробился бакинский дуэт NoTime Team (53, 11).
Всего в турнире участвуют 512 команд и 1024 игрока, представляющие разные регионы Азербайджана. Каждая команда состоит из двух игроков. Команды поделены на 16 групп – по 32 в каждой. Все команды играют на трех разных картах.
По две команды из каждой группы выйдут в «Большой финал», который состоится 21 сентября. Игроки лучших пяти команд получат призы от MyShops.az в виде телефонов.
Чемпионат организован Gaming League Azerbaijan (GLA) при поддержке Министерства оборонной промышленности, Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Федерации киберспорта Азербайджана и сайта онлайн-торговли MyShops.az.
Согласно статистике, до 2019 года в киберигры во всем мире играли более 400 миллионов человек, и популярность киберспорта постоянно растет. В тестовом режиме киберспорт включен в программу 19-х Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году.
Созданная в Азербайджане в 2019 году Gaming League Azerbaijan уже провела 14 различных чемпионатов. Организация создана с целью развивать в Азербайджане культуру киберспорта, вывести нашу страну на мировой уровень, а также создать все условия для проведения в Азербайджане местных и международных соревнований.