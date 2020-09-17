Королева Елизавета лишила Харви Вайнштейна ордена Британской империи

Королева Великобритании Елизавета II лишила американского продюсера Харви Вайнштейна звания почетного кавалера Ордена Британской империи. Об этом говорится в официальном сообщении.

"Королева распорядилась, чтобы присуждение Харви Вайнштейну звания почетного командора гражданского подразделения высочайшего ордена Британской империи, датированное 29 января 2004 года, было отменено и аннулировано, а его имя должно быть удалено из реестра упомянутого ордена", - отмечается в королевском распоряжении.

Орден был вручен продюсеру за вклад в британскую киноиндустрию.

Суд по делу Вайнштейна завершился в Нью-Йорке в марте. Продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.