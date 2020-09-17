Кроме того, с этой же даты запрещено переводить деньги в США с помощью WeChat или обрабатывать платежи.

Мобильные приложения для обмена видео и текстовыми сообщениями TikTok и WeChat с 20 сентября запрещено распространять или поддерживать через американские маркетплейсы приложений. Об этом заявило Министерство торговли США.

Оба приложения собирают обширные массивы данных от пользователей, включая сетевую активность, данные о местоположении, а также истории просмотров и поиска. Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США, указано в заявлении ведомства.

Начиная с 20 сентября для TikTok и с 12 ноября для WeChat США запрещают предоставлять веб-хостинги для работы этих приложений, сети доставки контента, а также организовывать любые условия, которые могут позволить приложениям работать на территории США. Кроме того, запрещается использовать программный код, функции и услуги из TikTok и WeChat в программном обеспечении, разработанном в США или доступном на территории этой страны.

Как добавляет источник Financial Times, жители США, у которых уже установлены WeChat и TikTok, смогут использовать их, однако из-за отсутствия обновлений стабильность работы со временем упадет.