Продолжается процесс выдачи активов малоимущим семьям, привлеченным к программе самозанятости. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, сегодня в нескольких районах Баку для участников программы созданы небольшие животноводческие хозяйства. Гражданам была предоставлена возможность выбирать активы, которые им будут выданы.

Привлеченный в этом году к программе самозанятости Видади Дадашев, который был обеспечен активами в области разведения мелкого рогатого скота, поблагодарил за созданные условия и за поддержку. Также сегодня получил активы и Агамирза Алиев. Он сказал, что будет еще больше развивать и расширять свой бизнес. Также получили активы в области разведения крупного рогатого скота Беюкага Асадов и Алиовсат Ибрагимов, чьи бизнес-планы получили положительную оценку. Участники программы, выбравшие животных для своих хозяйств, подчеркнули, что будут много работать над развитием этой сферы.

Госслужбой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения только в этом году в аграрной сфере созданы свыше 1100 малых хозяйств для участников программы самозанятости. В ближайшее время будет осуществлено распределение активов в сфере производства и услуг.