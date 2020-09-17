Прокуратура о двойном убийстве в Хачмазе
18 сентября в Хачмазскую районную прокуратуру поступила информация о том, что от полученных огнестрельных ранений в своем доме скончалась жительница села Леджет указанного района Сона Юнусова, а ее муж Бейкас Юнусов позже скончался в больнице.
В прокуратуре Хачмазского района haqqin.az сообщили, что сотрудники ведомства с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.
В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что умышленное убийство совершил Рахман Османов, который открыл стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта, возникшего на почве личных отношений со своим тестем Бейкасом Юнусовым и тёщей Соной Юнусовой. Причиной же конфликта стало то, что жена Р.Османова несколькими днями ранее ушла от него в родительский дом.
По факту в прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц). В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, проведены другие оперативно-следственные мероприятия. Р.Османов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.