Прокуратура о двойном убийстве в Хачмазе

18 сентября в Хачмазскую районную прокуратуру поступила информация о том, что от полученных огнестрельных ранений в своем доме скончалась жительница села Леджет указанного района Сона Юнусова, а ее муж Бейкас Юнусов позже скончался в больнице.

В прокуратуре Хачмазского района haqqin.az сообщили, что сотрудники ведомства с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.