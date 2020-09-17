Азербайджан начинает выпуск гособлигаций. Одна облигация – 100 долларов с годовой доходностью 4%

Один из крупнейших экспортеров ненефтяного сектора страны – Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” впервые выпустит в оборот облигации. На фоне стабильного развития горнодобывающей индустрии в стране и резкого роста цен на золото и серебро на мировых биржах, компания готовится к эмиссии высокоприбыльных облигаций.

Макроэкономическая стабильность и устойчивость финансового сектора, сформировавшаяся в результате осуществляемой удачной экономической политики в стране, позволяет внедрение новых финансовых инструментов со стороны местных прибыльных компаний. Эффективно функционирующий в стране рынок ценных бумаг создает благоприятные условия для выпуска новых облигаций.