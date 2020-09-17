В Минске рассказали, как ответят на санкции Евросоюза
Беларусь будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Как сообщает сайт телеканала СТВ, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Беларуси процессы, отмечается в сообщении.
"Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - приводит РИА Новости слова Макея.
Глава белорусского МИД напомнил, что 21 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. "Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - подчеркнул Макей.