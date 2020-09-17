В Минске рассказали, как ответят на санкции Евросоюза

Беларусь будет готова ответить на возможные санкции ЕС, ответ может касаться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

Как сообщает сайт телеканала СТВ, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о поведении партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Беларуси процессы, отмечается в сообщении.