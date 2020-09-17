Посол США обвинил Китай в распространении коронавируса

Уходящий в отставку посол США в Китае Терри Бранстед обвинил Китай в распространении по миру коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Об этом сообщает CNN.

«Коронавирус можно было сдержать внутри Уханя, но в итоге он превратился во всемирную пандемию», — заявил дипломат. Он напомнил, что китайская система скрывала информацию о происходящем и даже наказывала врачей, сообщавших о начинающейся эпидемии. По его словам, именно Пекин виноват в ухудшении американо-китайских отношений.

Бранстед объявил о своей отставке 14 сентября. Он занимал эту должность с 2017 года.