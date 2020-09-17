Нейрохирург: Шумахер находится фактически в вегетативном состоянии

Швейцарский нейрохирург Эрик Ридерер оценил шансы на возвращение легендарного пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера к нормальной жизни. Об этом сообщает RMC Sport.

"Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих", - отметил Ридерер, добавив, что сейчас гонщик дышит, его сердце бьется, возможно, он научится вновь сидеть или делать несколько шагов с помощью другого человека, однако не более того.

"Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю", – заключил Ридерер.