Белоруссия пригрозила ответом на санкции Евросоюза

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пригрозил ответом на санкции Евросоюза, передает «Sputnik Беларусь».

Макей отметил, что МИД знает, что 21 сентября министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос о персональных санкциях против белорусских чиновников.

По его словам, Минск никогда не будет инициировать действия, направленные на ухудшение отношений с Европой, но готов «дать адекватный ответ». В случае введения санкций власти Белоруссии будут вынуждены сделать «соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств».

«Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов», — заявил Макей.