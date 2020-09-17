США могут запретить TikTok с 12 ноября

Министерство торговли США запретит скачивание приложения TikTok с 20 сентября и его использование с 12 ноября, если приложение не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности, говорится в релизе министерства.

"В ответ на указы президента США Дональда Трампа, подписанные 6 августа 2020 года, министерство торговли объявило о запрете транзакций, связанных с мобильными приложениями WeChat и TikTok, в целях обеспечения национальной безопасности США", - сообщил американский минторг.