«По сути, у Армении нет позиции по карабах скому конфликту. И формула – найти такое решение, которое удовлетворит все стороны, – это не позиция, это доброе пожелание, скорее пропагандистский трюк: мол, вот мы впервые сказали, что нужен приемлемый для всех вариант. Мне вдвойне непонятно, когда Карабах говорит, что у нас с Арменией схожие подходы. Сейчас в Армении нет подхода, позиции, нет какой бы то ни было модели, о которой общественность была бы в курсе». Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян на встрече с группой политологов.

«Теперь, если они схожие, то с чем схожи? С несуществующей позицией Армении? Я просто не понимаю. И это опасно. Если у тебя нет четкой позиции, следующее предложение будет не в твою пользу, потому что посредники очень чувствительны, и в переговорном процессе они стараются понять, какая сторона на какие уступки, в каком объеме, готова пойти. Если они не слышат от тебя четких подходов, они считают, что твоя позиция очень эластична, и эту эластичность можно использовать против тебя. Это очень естественно, и это так даже в повседневной жизни. Чрезмерно важно иметь четкую позицию, чтобы все понимали, что за этой чертой невозможно с вами договориться. Пусть говорят – упрямый, пусть говорят, что трудно с ним вести переговоры, про меня говорили, я знаю. Сейчас вопрос не в личных симпатиях – нравишься ты или нет, ты решаешь национальную проблему, и если тебя больше беспокоит, что люди подумают о тебе в этот или следующий момент, то ты оказался не на той должности и занят не тем делом, у тебя не тот статус, который нужен»,- заявил Кочарян, критикуя позицию властей Армении по карабахскому конфликту.

Роберт Кочарян также прокомментировал последние совместные учения Азербайджана и Турции.

«Турция всегда поддерживала Азербайджан, но никогда не было такой готовности, а также демонстрации этой готовности. В какой-то степени Турция пытается уравновесить Россию. Это мое впечатление. Например, возможно, вы помните, что вмешательство России было очень активным во время апрельской войны 2016 года. Звонки министров обороны, прекращение огня было достигнуто при посредничестве Минобороны. Теперь Турция хочет стать фактором, с которым будут вынуждены считаться… Турция показала, что у нее гораздо больше самостоятельности, что окрики вашингтонские, парижские уже не работают, и это происходит в процессе изменения этих общих, глобальных форматов лидерства. Сегодня очень практичными, смелыми шагами она постепенно пытается закрепить свое присутствие, чтобы без Анкары здесь никто не пошел бы на какой-то серьезный шаг», - сказал Кочарян.