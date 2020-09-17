Подсчитано число бедных в России

Во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Таким образом, число бедных россиян составило 19,9 миллиона человек (13,5 процента населения страны), сообщается в данных Росстата, опубликованных на сайте Федеральной службы государственной статистики.

«Доля малоимущего населения во втором квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 миллиона человек», — говорится в докладе. Отмечается, что при расчете использовалась величина прожиточного минимума, установленная приказом Минтруда России для второго квартала 2020 года в размере 11 468 рублей.