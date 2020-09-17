Великобритания может повторно ввести карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.

"Сейчас мы видим вторую волну. Это было неизбежно", - сказал Джонсон журналистам в пятницу.

С 14 сентября в Англии вступило в силу так называемое "правило шести": запрет на любые собрания более шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч.

"Разумеется, когда смотришь на то, что происходит, задаешься вопросом, не должны ли мы пойти дальше "правила шести"… Когда смотришь на кривую (заражений) и на то, что сейчас происходит, становится ясно, что мы рассматриваем любые варианты. Я совершенно не хочу второго национального локдауна, это последнее, чего все хотят. Я не хочу вводить новые ограничительные меры, мы хотим оставить школы открытыми, и замечательно, что они вернулись так, как они вернулись. Мы хотим, чтобы экономика оставалась открытой насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес работал. Единственный способ это обеспечить – если люди будут следовать правилам", - подчеркнул премьер, признав, что населению трудно соблюдать правила на протяжении долгого времени.