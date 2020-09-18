У Зеленского опровергли тайные договоренности с Москвой

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Москвой и Киевом нет никаких договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу», — сказал Ермак.

Ранее экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой существуют тайные договоренности по Донбассу.