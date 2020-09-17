ВОЗ: «Коронавирус не уходит»

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что показатель смертности зараженных коронавирусом неприемлем, передает «Интерфакс».

«Он распространяться не прекратил, не прекращает, он не уходит», — сказал Райан.

По его данным, еженедельно фиксируются около 1,8-2 млн случаев заражения и от 40 тыс. до 50 тыс. летальных исходов инфицированных.

Это «чрезвычайно высокий показатель», утверждает Райан.

Миру предстоит «длительный путь пандемии» коронавируса, заключил представитель ВОЗ.

 

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