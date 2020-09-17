ВОЗ: «Коронавирус не уходит»
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что показатель смертности зараженных коронавирусом неприемлем, передает «Интерфакс».
«Он распространяться не прекратил, не прекращает, он не уходит», — сказал Райан.
По его данным, еженедельно фиксируются около 1,8-2 млн случаев заражения и от 40 тыс. до 50 тыс. летальных исходов инфицированных.
Это «чрезвычайно высокий показатель», утверждает Райан.
Миру предстоит «длительный путь пандемии» коронавируса, заключил представитель ВОЗ.