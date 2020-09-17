Ефремов заступился за Эльмана Пашаева

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который был защитником актера Михаила Ефремова, зачитал перед журналистами письмо от артиста, в котором тот заступился за юриста. Об этом пишет ТАСС.

В письме Ефремов просит Адвокатскую палату Северной Осетии прекратить дисциплинарное дело в отношении бывшего защитника.

«Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает», — прочитал Пашаев обращение.

По словам бывшего адвоката, он получил обращение Ефремова 18 сентября. Пашаев указал, что письмо было написано актером собственноручно.