Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив

Авианосная ударная группа ВМС США, пройдя по Ормузскому проливу, в пятницу зашла в акваторию Персидского залива, сообщает 5-й оперативный флот ВМС США.

В состав авианосной группы входит флагманский корабль - атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" (CG 59) и "Филиппинское море" (CG 58), а также эсминец "Стеретт" (DDG-104).

В Персидском заливе американские корабли будут участвовать в учениях вместе с региональными партнерами и партнерами по коалиции, а также оказывать поддержку военно-морской авиацией операции "Непоколебимая решимость", сообщают американские военные.

Последний раз американский авианосец "Авраам Линкольн" проходил через Ормузский пролив в ноябре прошлого года.