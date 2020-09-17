Канада свернула переговоры с Китаем

Канадские власти приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с Китаем. Об этом в пятницу заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань газете The Globe and Mail, передает ТАСС.

"Я не вижу в настоящее время условий для продолжения дискуссий, - сказал он. - Китай в 2020 году - это не Китай в 2016 году".

Правительства Канады и КНР приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей в сентябре 2016 года. В частности, стороны намеревались в будущем заключить договор о свободной торговле.