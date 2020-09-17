Согласно информации, контракт был подписан 15 сентября между Бобом Доулом и послом Армении в США Варужаном Нерсисяном. Стоимость контракта составляет 10 тысяч долларов, и он рассчитан на один месяц.

Армения наняла бывшего сенатора Боба Доула и юридическую фирму Alston & Bird, чтобы помочь ей подготовиться к двусторонним переговорам, которые состоятся в Вашингтоне в следующем месяце, пишет издание foreignlobby.com.

«Мы будем помогать Армении в ее усилиях по укреплению стратегического партнерства с США в преддверии запланированных дипломатических переговоров в октябре 2020 года. В ходе этого сотрудничества Alston & Bird будет отслеживать текущие события, имеющие отношение к американо-армянским отношениям, и давать стратегические рекомендации относительно улучшения этих отношений. Эти услуги могут включать информационную поддержку должностных лиц правительства Соединенных Штатов, а также членов Конгресса и их сотрудников», - написал Доул.

Бывший сенатор добавил, что он будет отвечать за представительство, но ему будут помогать другие поверенные. По состоянию на пятницу никто из фирмы не был зарегистрирован в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Издание отмечает, что наем сотрудников происходит в то время, когда администрация Дональда Трампа готовится к проведению в следующем месяце встречи в рамках стратегического диалога между США и Арменией. На этой неделе начались виртуальные сессии, в которых приняли участие посол Нерсесян, заместитель помощника администратора USAID по Европе и Евразии Александр Соколовски, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд и посол США в Армении Линн Трейси.

Переговоры в этом году носят особую значимость из-за пограничных столкновений между Азербайджаном и Арменией, в результате которых с обеих сторон погибли военные.

По мнению авторов статьи, Армения может рассчитывать на политически мощное армяно-американское лобби, сосредоточенное вокруг Калифорнии. В первой половине 2020 года Армянский национальный комитет Америки потратил 60 000 долларов на лоббирование, а Армянская ассамблея Америки еще 40 000 долларов по ряду вопросов, включая переосмысление помощи США Азербайджану и Армении. Своей миссией в Вашингтоне задались и карабахские сепаратисты, которые также занимаются лоббированием интересов. Ежегодный бюджет миссии составляет порядка 150 тысяч долларов.

В статье говорится, что связи экс-сенатора Боба Доула с Арменией насчитывают несколько десятилетий и основываются на его дружбе с покойным хирургом Хампаром Келикяном. Именно Келикян спас руку Боба Доула после того, как он был ранен во время Второй мировой войны. Впоследствии Боб Доул сыграл ключевую роль в признании «геноцида армян» в Конгрессе США. В декабре прошлого года посол Варужан Нерсисян вручил Бобу Доулу орден за его вклад в развитие американо-армянских отношений.