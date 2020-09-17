Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как якобы украла технологию у администрации его предшественника Барака Обамы, передает РИА Новости.

"Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", — сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге.

Он снова заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием.

"У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда", — отметил он.

При этом, по словам президента, это оружие настолько передовое, что Россия и Китай "будут завидовать" США.

"Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда", — заключил Трамп.

Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. На прошлой неделе он в очередной раз похвастался тем, что американская армия обладает мощным секретным оружием, какого нет ни у кого в мире.

В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.