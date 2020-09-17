Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 19 июля превысило 6 тыс. и составило 6 065. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя составил 0,56%, общее число заразившихся достигло 1 097 251.

За сутки в России умерли 144 человека с COVID-19, за все время — 19 339 человек.