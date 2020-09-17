COVİD-19 в Армении: сотни зараженных за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусом. Об этом Новости Армении сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 19 сентября в стране зарегистрированы 47154 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 3390 человек. Выздоровел 42551 человек (182 за последние сутки), скончались 928 пациентов (2 за последние сутки).

Также ранее, по формулировке властей Армении, «из-за иных болезней» скончались еще 285 зараженных коронавирусом. Таким образом, общее число смертей достигло 1213.