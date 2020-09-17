Президент «Карабаха» о подковерных играх норвежцев в Лиге чемпионов

Отдел спорта 12:42

Президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезяль прокомментировал обидное поражение команды от норвежского «Мольде» в серии пенальти, заявил, что клуб безгранично доверяет главному тренеру Гурбану Гурбанову и оценил перспективы команды в Лиге Европы.

«Все мы знаем о событиях, которые происходили до матча, - говорит руководитель агдамского клуба. – Согласно жребию, игра должна была состояться в Баку, но из-за подковерных игр сложилась психологически очень неприятная ситуация. УЕФА вынудил нас играть на Кипре. Норвежская сторона отказалась приезжать в Азербайджан, так как мы не входим в ЕС. В результате будучи номинальным хозяином, «Карабах» фактически играл в гостях. Несмотря на все эти «игры», наша команда сыграла достойно. Мы были лучше соперника. 120 минут ребята боролись, отдавая все силы. Соперник был вынужден всю игру обороняться. Когда противник защищается всей командой, то проблемы в атаке могут возникнуть даже у самых сильных клубов. В целом мы сыграли хорошо, но в тот день фортуна была не нашей стороне. У нас было несколько реальных моментов для взятия ворот. Увы, не повезло. Если хотя бы один из тех эпизодов завершился голом, то сейчас мы бы говорили о других вещах. «Карабах» — это команда, которая уже заявила о себе в Европе. Но нужно учитывать, что против нас играл чемпион Норвегии – отнюдь не слабой футбольной страны».

Тахир Гезяль отметил голкипера команды Шахруддина Магомедалиева, который в дополнительное время отразил пенальти, а во время серии послематчевых 11-метровых ударов вызвался пробить и уверенно забил. «Шахруддина можно назвать игроком дня. Он отбил пенальти, а затем и сам смело пробил с точки. Магомедалиев достоин самых лучших слов. Он взялся бить пятый пенальти в серии. Это свидетельство сильного характера. Наряду с этим я должен поблагодарить каждого нашего футболиста за проявленные бойцовские качества. Футбол таков, что здесь должен быть победитель и проигравший. Норвежцы своими подковерными играми пытались оказать на нас психологическое давление, но это не позволило им добиться преимущества в ходе игры». Президент «Карабаха» подчеркнул, что, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, клуб безмерно доверяет своему главному тренеру Гурбану Гурбанову. «Он уже 12 лет возглавляет команду. Гурбан – часть «Карабаха», и мы будем продолжать вместе. Наш главный тренер – высоконравственный и справедливый человек. Не может быть «Карабаха» без Гурбанова, а Гурбанова – без «Карабаха». Мы ему доверяем и всегда стоим за ним.