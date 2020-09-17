Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем он сменится на северо-восточный.