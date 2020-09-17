Жена Пашиняна собирает женщин с винтовками на передовой

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян при содействии Минобороны страны хочет провести 45-дневные женские военные сборы. Об этом сообщается на ее официальном сайте. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.

Для участников военных сборов предусмотрена программа военной подготовки в казарменных условиях с целью приобретения военных навыков. Причем распорядок также будет, как в армии – в 06:30 подъем, физзарядка, завтрак, классные и полевые занятия и т.д. В течение срока подготовки свидания, увольнения будут запрещены. Не разрешат также видео и фотосъемки территорий воинских частей и полигонов. По завершении курсов участницы сборов будут сдавать зачет, желающие могут перейти на службу в соответствующем порядке и условиях.

На начальном и заключительном этапах военных сборов в них примет участие и сама Акопян.