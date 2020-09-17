Отдел международной политики 13:43

В то время как Лукашенко грозится закрыть границы с Литвой и Польшей по политическим соображениям, Канада приняла решение держать свои рубежи с Соединенными Штатами на замке на период в 30 дней, до 21 октября по причине пандемии, не унимающейся у соседей с юга.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэйр. «Мы будем опираться в наших решениях на наилучшие рекомендации службы здоровья, чтобы обеспечить безопасность канадцев», - написал он в своем Twitter в пятницу. С американской стороны об этом шаге сообщил исполняющий обязанности госсекретаря внутренней безопасности Чад Вольф. В то же время несколькими часами позже президент Дональд Трамп, отличающийся своими неожиданными нестыковками с позицией членов администрации Белого дома, сказал журналистам в Белом доме, и об этом сообщили медиа, что Канада якобы хочет «открыть границы». «Скоро мы откроем границы», - заявил Трамп. Рубежи между двумя странами были закрыты в конце марта, когда пандемия набирала темпы. Решение об этом продлевалось до сих пор каждые 30 дней. Движение межу Канадой и США было ограничено и позволялось осуществлять только перевозки товаров и крайне необходимые поездки. В июне Оттава согласилась на проезд прямых членов семей, разделенных между двумя странами, в результате обострений, связанных с Covid-19. Решение властей о закрытии границы было поддержано канадцами, осознающих проблемы, связанные с их бизнесом по ту сторону рубежа, и тем, что их города страдают от нехватки туристов из США. А это существенная часть бюджета страны. Например, регион знаменитого Ниагарского водопада ежегодно зарабатывал 1 миллиард канадских долларов только на туристах, стремящихся к чуду света, из Америки.