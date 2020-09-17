Канада закрывает границу с США... А Трамп не в курсе наш обзор
В то время как Лукашенко грозится закрыть границы с Литвой и Польшей по политическим соображениям, Канада приняла решение держать свои рубежи с Соединенными Штатами на замке на период в 30 дней, до 21 октября по причине пандемии, не унимающейся у соседей с юга.
Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэйр.
«Мы будем опираться в наших решениях на наилучшие рекомендации службы здоровья, чтобы обеспечить безопасность канадцев», - написал он в своем Twitter в пятницу.
С американской стороны об этом шаге сообщил исполняющий обязанности госсекретаря внутренней безопасности Чад Вольф.
В то же время несколькими часами позже президент Дональд Трамп, отличающийся своими неожиданными нестыковками с позицией членов администрации Белого дома, сказал журналистам в Белом доме, и об этом сообщили медиа, что Канада якобы хочет «открыть границы». «Скоро мы откроем границы», - заявил Трамп.
Рубежи между двумя странами были закрыты в конце марта, когда пандемия набирала темпы. Решение об этом продлевалось до сих пор каждые 30 дней. Движение межу Канадой и США было ограничено и позволялось осуществлять только перевозки товаров и крайне необходимые поездки.
В июне Оттава согласилась на проезд прямых членов семей, разделенных между двумя странами, в результате обострений, связанных с Covid-19.
Решение властей о закрытии границы было поддержано канадцами, осознающих проблемы, связанные с их бизнесом по ту сторону рубежа, и тем, что их города страдают от нехватки туристов из США. А это существенная часть бюджета страны. Например, регион знаменитого Ниагарского водопада ежегодно зарабатывал 1 миллиард канадских долларов только на туристах, стремящихся к чуду света, из Америки.
Однако, несмотря на потерю такого долларового потока, канадцы все же согласны с продолжением закрытия границы для приезда американцев, кроме случаев доставки товаров и необходимых поездок. Так гласят выводы опроса, проведенного в августе компанией Research Co – лабораторией исследования общественного мнения в Ванкувере.
Медиа процитировали также министра общественной безопасности Билла Блэйра, который в минувшую среду сказал, что правительство Канады взвешивает возможность введения полного ослабления и исключений в правилах запрета для пересечения границы для особых случаев, которые он назвал «гуманитарными». Речь идет о контактах дальних родственников, членов семей и некоторых поездках, связанных с бизнесом. Блэйр сказал, что такие дела будут рассматриваться по отдельности в каждом конкретном случае.
В начале июля группа конгрессменов США из 29 человек написала письмо министру общественной безопасности Канады. Декларируя в нем понимание требований безопасности, члены Конгресса аргументировали свою позицию тем, что «общественное и экономическое партнерство между нашими двумя странами требует конкретных уступок» и настаивали на создании плана постепенного смягчения пограничных ограничений. Но это письмо не дало никаких результатов, передает из Торонто корреспондент агентства PAP.
Тем временем пограничная служба (CBSA) и полиция Канады начали накладывать штрафы на туристов из США, которые использовали «окно» в законе, позволяющее путешествовать в штат Аляска, куда можно попасть по суше только через территорию Канады.
По данным CBSA, с начала сентября более 18 тысяч иностранцев, главным образом, американцев (более 16 тысяч) были развернуты на канадской границе и вынуждены были отправиться восвояси. Их вояжи были признаны властями Канады «не необходимыми». Почти 4 тысячи 600 американцев не скрывали, что целью их путешествия в Канаду является туристическая поездка.
Согласно данным, опубликованным компанией Leger, по заказу Association for Canadian Studies, 60 процентов канадцев считают вероятным повторное введение ужесточений и ограничений в порядке пересечения границы с США в связи с ситуацией с Covid-19.
На вопрос о возвращении коронавируса 79 процентов канадцев считают, что вторая волна пандемии возможна. С ними согласны и 61 процент американцев. В то же время, подавляющее большинство - 71 процент канадцев довольны действиями своего федерального правительства в условиях пандемии.
В то время, как количество заболевших коронавирусом в США, лидирующих в списке затронутых пандемией стран, приблизилось к 7 миллионам, а число летальных исходов превысило 200 тысяч, в Канаде, находящейся на 26-м месте таблицы, инфицировано Covid-19 более 141 тысячи человек, при количестве смертей чуть более 9 тысяч.
Понятны опасения канадцев и их забота о здоровье нации, что куда важнее бизнеса.