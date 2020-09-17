«Турист из Польши» влез без страховки на небоскреб в Париже

Небоскреб под названием «башня Монпарнас» был возведен на рубеже 60-70-х годов прошлого века. Здание высотой в 210 метров имеет 59 этажей.

Герой газетной хроники после безумного восхождения по фасаду здания был задержан полицией. О рискованном поступке поляка сообщило даже агентство AFP. Арест смельчака состоялся около 8 часов вечера. За его действиями на фасаде небоскреба наблюдали десятки прохожих, многие из которых тут же выложили в социальных сетях фото и видео невероятного поступка.

Французские медиа сообщили, что в пятницу некий «турист из Польши» безо всякой страховки влез на один из самых больших небоскребов во Франции — парижскую башню Монпарнас.

Поступок поляка — не первое восхождение на головокружительную высоту в Париже. В 1995 и 2015 годах на нее взбирался Ален Робер, французский альпинист, которого прозвали Spiderman (человек-паук — пер. ред.), известный именно такими восхождениями на небоскребы.

Польский «человек-паук», однако, не смог повторить того, что удавалось дважды французу. Полиция вмешалась в его планы, когда смельчак был на середине своего маршрута.

Но все же поляк достиг цели иным способом. Один из полицейских спустился к нему сверху на тросе и транспортировал его на крышу здания.

Французские издания, обратившие внимание на неординарное событие, написали, что безымянный смельчак, находясь в полицейском комиссариате, выдавал себя за «туриста из Польши». На них ссылается gazeta.pl.

Интересно, что другие попытки подняться по стеклянному фасаду на крышу небоскреба предпринимались не так давно. Понятно, что кому-то это, как Алену Роберу, возможно, прибавило популярности.

Например, некий Марчин Банот, альпинист и youtube-блогер из региона Силезия в Польше, рискнул покорить небоскреб в центре столицы.

В июне прошлого года он так же без страховки взобрался на крышу отеля Mariott в Варшаве. Высота этого здания 90 метров. Тогда, во время опасного восхождения польского «человека-паука» у подножия небоскреба спасатели растянули огромный полог, туда прибыла полицейская бригада.

Достигнув своей цели, покоритель высоты сделал селфи. А потом он вынужден был сдаться в руки полиции. Собственно, произошло все так же, как и недавно в Париже.