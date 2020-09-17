Еще 166 иранцев умерли от COVID-19, тысячи зараженных

За минувшие сутки в Иране от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 166 человек. Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 24 118.

Представитель министерства сообщила, что за прошедшие 24 часа в Иране коронавирусом заразились еще 2 845 человек. Таким образом, число зараженных COVID-19 в Иране достигло 419 043. Вылечились 357 632 человека.