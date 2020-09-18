Генпрокуратура отправила дело расхитителя - главы компании в суд

В связи с незаконными действиями учредителя и фактического руководителя ООО Güllübulaq Физули Адыгёзалова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), проведено расследование.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что учредитель и фактический руководитель ООО Güllübulaq Адыгёзалов Физули Гашам оглу в 2011-2015 годах импортировал из Турции различные товары, оплатил стоимость товаров и таможенную пошлину за счет денежных средств Общества в размере 1 млн 885 тыс. манатов, не сделав запись в приходной системе склада, нанес существенный ущерб Обществу, не оплатив выручку от реализации товара ООО Güllübulaq.

Помимо этого, были выявлены обоснованные подозрения в том, что в 2011-2015 годах Ф.Адыгёзалов умышленно отклонился от уплаты налогов в размере 8 млн 396 тыс. манатов.

В отношении Ф.Адыгёзалова была избрана мера пресечения в виде ареста.

18 сентября 2020 года следствие по уголовному делу было завершено и отправлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.