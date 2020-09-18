Икрам Нур, автор haqqin.az 15:10

Библейский патриарх Авраам (Ибрахим или Ибрагим по-турецки), согласно последним научным данным, родился в турецкой Урфе (с 1983 года – Шанлыурфа). Сыграет ли это историческое совпадение положительную роль в том, как отнесется Анкара к «соглашению Авраама», которое Израиль подписывает сейчас с арабскими государствами? Множество загадок в Урфе Вопрос сложный и не такой банальный как это может показаться на первый взгляд. Арабо-турецкие отношения, как и отношения Турции с Израилем, чем-то напоминают археологические пласты в старой Урфе – здесь причудливо смешиваются времена библейских древностей, Византийской и Османской империй, что порождает множество загадок и неожиданностей.

На первый взгляд, все очевидно – отношения Анкары с нынешними участниками «Соглашения Авраама», ОАЭ и Бахрейном, и теми, кто к нему вскоре присоединится из числа монархий Персидского залива, находятся на крайней нижней точке, между дипломатическими - ситуация вокруг Катара – и вполне реальными прокси-войнами, та же Ливия. Крайне непростые отношения и с Израилем, а значит, все понятно: «Соглашение Авраама» будет означать создание коалиции, для которой Турция – явно недружественная держава, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но не все так просто, как этого хотелось бы тем, кто видит в этом Соглашении возможность создания нового конфликтного узла для Турции, а таких, поверьте, достаточно и в США, и в ближневосточном регионе, и в Европе, и на восточных границах ЕС. Главная причина арабо-турецкой напряженности, пусть и не все признают ее существование, заключается совсем не в том, что Анкара поддерживает «братьев-мусульман», а правящие элиты ряда арабских государств считают их своими смертельными врагами. Маяк-Эрдоган В XXI веке Турция и возглавляющий ее Эрдоган поставили перед собой масштабную задачу: сделать свою страну «маяком, вдохновляющим миллионы мусульман». И многое сумели сделать для ее решения, предложив Ближнему Востоку и остальному мусульманскому миру новую модель развития – куда более привлекательную, чем то видение будущего, которое существовало у арабских правящих элит. Это был вызов, который истеблишмент Ближнего Востока воспринял крайне враждебно, но вот парадокс – все принятые в последние годы программы модернизации монархий Залива представляют собой если не кальку, то частичное заимствование из турецких программ и стратегий – развитие собственных производств, упор на цифровые технологии и так далее.

То есть враждебность арабских элит в отношении Турции трудно назвать «антагонистическими противоречиями, вызванными объективными предпосылками». Здесь та ситуация, когда сегодня обстоятельства диктуют необходимость примирения с Израилем – к чему, будем откровенны, шло давно, а завтра эти обстоятельства будут диктовать необходимость примирения и сближения с Анкарой. И тоже в силу вполне объективных причин. Аналогичная ситуация складывается и с Израилем – пик сотрудничества, которого достигли две страны к началу первого десятилетия нынешнего века сменился откатом. Но и Турция, и Израиль остались странами с рыночной экономикой, основанной примерно на одинаковых правилах, как и их политические системы. То есть разногласия между ними вполне преодолимы, и маятник двусторонних отношений неизбежно качнется вновь, в сторону улучшения. «Соглашение Авраама» в краткосрочной перспективе – не самое комфортное для Анкары и ее ближайших союзников развитие событий. В первую очередь из-за того, что найдется немало желающих воспользоваться формирующейся на Ближнем Востоке новой реальностью для усиления антитурецкой активности и разжигания уже существующих между правящими арабскими элитами и Анкарой конфликтами. Но эта волна негатива схлынет, обнажив истинную суть происходящего в регионе – партнерство с Турцией объективно выгодно и арабскому миру, и Израилю, что в геополитическом, что в экономическом планах. Вражда здесь будет стоить слишком дорого не Анкаре, а тем, кто будет упрямо акцентировать противоречия и продолжать надоевшую песнь о «неоосманизме и колониальных планах Анкары». Ведь конкретную выгоду от нынешних противоречий получает не арабский мир, а совсем другие игроки. А понимание реалий, когда выгоды стремительно ускользают, опустошая карман – приходит очень быстро, особенно в нынешние времена, когда коронавирус весьма чувствительно ударил по некоторым коронам. В Турции «Соглашением Авраама» особо не восторгаются, мягко говоря. Но и отчаиваться, изрыгая проклятия и призывая кары небесные на головы его идеологов, как это делают в Иране – не спешат. Отношение Анкары к происходящему вполне взвешенное: да, возникает новая региональная реальность, в которой формируются новые вызовы для Турции. Все надо внимательно изучить и взвесить, а там – видно будет.