В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента). В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК.

В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны РФ на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов. В отношении к ВВП размер трат составит 2,7 процента — это минимальное значение с 2011 года.

В свою очередь, траты на экономику вырастут на 19 процентов по сравнению с запланированным до пандемии коронавируса уровнем. Расходовать средства предполагается на дорожное хозяйство, поддержку производителей сельхозтехники, авиаперевозчиков и льготные кредиты для малого бизнеса.

Как отмечается в материале, расходы на экономику фактически превысят оборонные уже в этом году, если включать в эту сумму средства из резервного фонда правительства (проходят через раздел «Общегосударственные вопросы»).

В России расходы на оборону растут с 2012 года. Причиной стала масштабная программа перевооружения армии и модернизации оборонно-промышленного комплекса. В 2014-м приоритет экономики был достигнут только формально, через докапитализацию банков на 800 миллиардов рублей.