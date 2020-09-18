Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия вынуждена была создать гиперзвуковое оружие по вине США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с почетным генеральным директором военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» Гербертом Ефремовым, передает РИА Новости.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», - сказал глава России, отметив, что благодаря Ефремову и его коллегам этого не случилось.

По словам Путина, Москва прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но этого никто не увидел. «Мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договоренностей о прекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными», — уточнил он.

Ранее в июне Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания. В документе говорится, что применение ядерного оружия признается крайней мерой, оно рассматривается исключительно как средство сдерживания. Решение о его использовании принимает глава государства.

В марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию российский лидер представил новейшее оружие. Среди прочего, был продемонстрирован авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Позднее стало известно, что «Кинжалы» применяются на истребителе МиГ-31К, также планируется в перспективе оснастить ими модернизируемый стратегический Ту-22М3М — в этом случае дальность применения комплекса оценивается в три тысячи километров.