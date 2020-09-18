Юристы о дальнейшей судьбе Эльмана Пашаева после лишения статуса адвоката

Юристы предсказали дальнейшую судьбу своего коллеги Эльмана Пашаева, который ранее был лишен статуса адвоката. Своими мнениями они поделились с телеканалом «360», пишет «Лента.ру».

Так, по словам адвоката Андрея Некрасова, Пашаев, который представлял в суде интересы обвинявшегося в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, не сможет заниматься уголовными делами, однако у него останутся другие возможности. «Он может работать в гражданском процессе, в арбитражном процессе, огромный пласт юридических услуг он может оказывать», - пояснил эксперт.

Адвокат Тимур Маршани, в свою очередь, отметил, что Пашаев сможет и дальше давать консультации, а также представлять интересы в суде как представитель по доверенности. Кроме того, у него будет право выполнять функции юриста без представления интересов клиента в уголовном судопроизводстве.

О лишении Пашаева адвокатского статуса Адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания сообщила 18 сентября. Решение о прекращении адвокатского статуса принял совет АП, усмотревший дисциплинарный проступок в действиях защитника. Пашаев лишен статуса сроком на один год. Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал это решение наиболее адекватным ситуации.

Пашаев уже в пятый раз подвергается такому наказанию. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.