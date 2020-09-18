Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:32

В начале текущего месяца в статье «Азербайджан меняет экспортную стратегию» haqqın.az отмечал, что разработана новая Национальная экспортная стратегия Азербайджана, о чем сообщил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Минэкономики Юсиф Абдуллаев. Вполне нормальная забота государства, показывающая высокую степень стремления нарастить экспортные возможности страны и привлечь в экономику инвестиции, в том числе иностранные и частного сектора, к чему призывает президент Ильхам Алиев. Однако совсем неожиданная реакция последовала от предпринимателя Вагифа Тагиева. Но прежде чем приступить к жалобе бизнесмена, расскажем вкратце, кто он и чем занимается.

В 17 лет Вагиф уже участвовал в боях за суверенитет и целостность Родины, получил одно пулевое ранение и две контузии. Долго лечился, но последствия их сказываются и сегодня. Но не любит жаловаться на судьбу или козырять своими боевыми заслугами этот беспокойный и принципиальный человек. И решил заняться бизнесом. И, странно, человек родившийся и выросший в Сумгаите, решил заняться сельским хозяйством, а именно - выращиванием и реализацией такого специфического продукта, как гранат. Стал создателем и первым руководителем Ассоциации производителей и экспортеров граната. Почетный гражданин города Давис в Калифорнии (США). А в штате Оклахома благодаря в том числе и его стараниям принято решение отмечать ежегодно 9 ноября как День Азербайджанского флага. Многое сделал для налаживания тесных бизнес связей с Израилем и США, где ему не раз предлагали работу. Его имя известно в стране и за рубежом, многое сделал для развития гранатоводства в стране, а в Израиле, в стране с развитым аграрным сектором, до сих пор изучают его опыт по использованию инноваций в сельском хозяйстве. Думается, эта небольшая справка позволит читателю понять суть и цель обращения Вагифа в редакцию, сразу подчеркнувшего, что будет говорить только о своей сфере. И только о AZPROMO, вернее, о том, как эта организация, которая сама должна искать действующих и потенциальных экспортеров и помогать им, мешает тем, кто это может и хочет делать. Увидев, что от возглавляемой им Ассоциации чиновники хотят слышать лишь громкие отзывы с ура-патриотическими призывами, он ушел с этой работы. Создал Кооператив производителей и экспортеров граната. Сейчас в собственности кооператива 634 га земли, холодильный склад емкостью 2000 тонн, завод по производству гранатового концентрата мощностью 10 тонн в час. Оборудование закуплено у итальянской компании Fenco за 3 млн евро, но для запуска завода на полную мощность требуется приобрести оборудование еще на 1,5 млн евро.

И тут подвернулся удачный для кооператива случай – получили приглашение от AZPROMO принять участие в работе бизнес форума, который должен был состояться 21 января в Италии с участием президента Ильхама Алиева. Тут же обратились к итальянским партнерам с предложением подписать контракт в рамках предстоящего бизнес-форума. И стороны начали готовиться – лучшего фона для заключения сделки не найти. Но радость предпринимателей длилась недолго - из AZPROMO сообщили, что глава государства не сможет принять участие на мероприятии, в связи с чем оно откладывается. Но итальянские партнеры вскоре сообщили, что форум не отложен. В предпринимательской деятельности часто встречаешься с разными нестыковками, но с такой ложью, в которую в AZPROMO умудрились вмешать и имя главы государства, Тагиев встречался впервые. Здесь ему сказали, что произошла какая-то техническая ошибка по вине молодого работника, который уже понес наказание. Да, «козлу отпущения» указали, что так работать нельзя, а кооператив понес большие убытки. И не только кооператив, а страна в целом. Интересно, подсчитал ли кто-то в AZPROMO во сколько обошлась сельскому хозяйству страны такая беспечность «молодого работника», хотя многие поговаривают, что сделано было это вовсе не случайно, а по указанию сверху. И не случайно и.о. главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев не захотел после этого встречаться с руководителем кооператива. А почему он так поступил, Вагифу стало ясно позже. Ранее в Германии в рамках выставки «Зеленая неделя» Тагиеву предложили выступить на совещании высокого уровня с участием главы государства, значительно раздув хозяйственные показатели. Но он не только отказался давать главе государства ложные сведения, а пообещал рассказать о проблемах и попросить его о помощи. И… выступление предпринимателя отменили. Но Вагиф – человек целеустремленный, он указывал Абдуллаеву на допущенные ошибки. Так, миссии азербайджанских предпринимателей в Дубай и Берлин были организованы непрофессионально, в результате не было встреч B2B (Business to business - бизнес для бизнеса, к примеру, встреча поставщика с заказчиком). Более того, залы вообще пустовали, члены азербайджанской делегации говорили только друг с другом. А, следовательно, и выделенные государством немалые деньги ушли впустую.

- Вообще, я понял, что Абдуллаев устроил из важной госструктуры AZPROMO некое турбюро для своих работников и детей олигархов, - говорит Тагиев. – Собрав дружную компанию папенькиных сыночков, он весело проводит с ними время за границей. Представить себе даже трудно, но многие из тех, кто входит в сельскохозяйственные миссии, не имеет ни одного гектара земли. А вся их заслуга заключается в закупке сельхозпродукции у сельчан, которые просто не имеют возможности вывозить на рынок свой товар. То есть занимаются практически перекупкой, их абсолютно не интересуют никакие инновации, технологии. Да, погулять за счет бюджета приятно. Но надо же ведь что-то и вносить в этот бюджет, иначе он иссякнет. Э-э-э, это уже для другой аудитории. Если этот вопрос не интересует тех, кто снабжает их деньгами, то зачем они сами должны ломать головы над этим. Им бы посидеть в уютных креслах на больших мероприятиях, пообщаться с нужными большими людьми, покрасоваться на высоких приемах. Но не такой натуры человек Вагиф Тагиев. - Мне не нужны туристические поездки за счет государства, - отмечает он. – Я и сам могу обеспечить расходы на поездки своей семьи в любую страну. А деловые миссии должны носить совершенно иной характер, что не может обеспечить Юсиф Абдуллаев. Говорю об этом ему прямо в лицо, а он в отместку устраивает игру за моей спиной.