Учитель-изувер в Китае до смерти избил 10-летнюю ученицу

Инцидент произошел 10 сентября в провинции Сычуань. Этот день в Китае отмечается как День учителя. Девочка пришла в школу с цветами, поздравив учителей. На уроке математики она на смогла правильно ответить на вопросы учителя, тогда тот взял ее за уши и начал бить по голове, заставлял становиться на колени перед всем классом.

Учитель математики в Китае до смерти избил 10-летнюю ученицу за ее неверный ответы на вопросы, пишет Daily Star.

После такой экзекуции девочке стало плохо, она вернулась на место только с помощью одноклассников. Все это наблюдала сестра-близнец, которая затем и рассказала подробности этой жуткой сцены.

Спустя почти три часа после инцидента учитель-изувер позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы, пожаловавшись на ее нездоровый вид.

В школе пожилая женщина увидела, что внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.

Как впоследствии рассказала бабушка, внучка боялась посещать занятия по математике, так как учитель часто прибегал к телесным наказаниям.

По факту данного инцидента было начато расследование. Сейчас учителя и директора школы отстранили от исполнения обязанностей.