Ильхам Алиев Пашиняну: «Кто ты такой, чтобы жестко говорить с нами?»

«Премьер-министр Армении выдвигает семь условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы жестко говорить с нами. Если мы захотим говорить с ним жестко, то его политическая жизнь не продлится долго. Я сказал, что мы отвергаем эти бессмысленные условия. У нас есть одно условие – они должны полностью и без всяких условий убраться с наших земель. Так как это нашло отображение в резолюциях Совбеза ООН. Они проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый их шаг – открытая провокация против нас», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Июльская провокация – а это вооруженная провокация, и не для кого не секрет, что ее начала Армения. Уже высокопоставленный официальный представитель одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ открыто сказал об этом. Я говорил тогда, скажу и сегодня, у нас нет никаких военных целей на территории Армении, и если бы мы хотели, то перешли бы на территорию Армении, у нас есть все военные возможности для этого. Но мы не сделали этого. Потому что в нашей военно-политической концепции этого нет – если против нас не будет осуществлена серьезная провокация. Если она будет осуществлена, то тогда для нас не будет никаких ограничений, пусть об этом знает каждый – никаких ограничений. Если они пренебрегают международным правом, почему мы тогда должны соблюдать международное право? Мы тоже пренебрежем им, но тогда им будет плохо», - подчеркнул глава государства.

Затем президент Ильхам Алиев рассказал об августовской провокации Армении.

«Была послана диверсионная группа для проведения терактов против мирного населения, для проведения военной провокации против наших военнослужащих, глава этой диверсионной группы был пойман. Он дает показания, признается, называет имена, кто послал, как послал. То есть это не пастух, не ребенок, который сбился с дороги. Кто осуществляет эту провокацию? Мы послали диверсионную группу? Нет, они послали. Мы совершили июльские события? Они. Мы убили их граждан? Нет, они. У армянской стороны нет ни одной жертвы среди гражданского населения. Но у нас погиб 76-летний аксакал, сколько домов были разрушены», - отметил президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что эти провокации являются логическим продолжением политики Армении. Цель этих провокаций заключается в том, чтобы сорвать переговоры, а потом обвинить в их срыве Азербайджан.

«Вот их цель. Они думают, что смогут это сделать. Я считаю, что они ошибаются. И чем быстрее они это поймут, тем будет лучше для них», - сказал Ильхам Алиев.