Ильхам Алиев предупреждает Армению: «Будут тяжкие последствия для вас»

«Армения – агрессивное государство. Их ненависть к Азербайджану и азербайджанцам отражается в их грязной политике. Я хочу еще раз сказать и предупредить их, что, если они не откажутся от своих грязных планов, то для них будут очень серьезные последствия», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Они готовятся к новой войне. Близко к линии соприкосновения идет концентрация сил. Мы все видим, все отслеживаем. Мы следим за всеми их действиями. Конечно же, мы защитим себя. Как мы защитили себя в Товузе, так защитим себя и на других направлениях. События в Товузе стали для них уроком. Если они хотят получить еще один урок, то мы к этому готовы», - подчеркнул глава государства.