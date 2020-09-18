Ильхам Алиев о правительстве Пашиняна: «Они нам посылали секретные сигналы»

«Нынешнее состояние переговоров я оцениваю отрицательно. Считаю, что азербайджанский народ полностью со мной согласен. Я всегда говорил правду народу Азербайджана. Я уверен, что это единственно правильная политика. Народ должен знать, что происходит, на каком мы месте, в чем заключается наша политика. В своих выступлениях и на встречах с представителями медиа я вношу ясность в актуальные вопросы, и считаю это очень важным. Гражданам необходимо знать, им нужна верная информация для верных выводов», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Переговоры фактически не проводятся. Я говорил, что ради имитации мы не будем участвовать в переговорах. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров. Это означает лишь то, что мы не хотим присоединяться к хитрой для нее политике Армении. Наше участие в переговорах ради видимости будет соответствовать этой видимости. Фактически глава Армении сорвал переговорный процесс. Не срывает, а сорвал. Потому что их бессмысленные заявления, шаги провокационного характера делают переговоры бессмысленными. К сожалению, нынешнее руководство Армении не осознает эту ответственность. Они не могут правильно анализировать последствия своих действий. Однако в Армении есть люди с рациональным мышлением и политики, и сами эти политики уже поднимают этот вопрос и доносят до армянской общественности свое мнение о том, что сегодняшнее руководство Армении ведет страну в пропасть», - сказал глава государства.

«Вы знаете, что два года назад, когда в Армении произошел государственный переворот, Азербайджан отнесся к этому нейтрально. То есть мы не собирались воспользоваться ситуацией и чего-либо добиться. Мы считали, что это неизбежно, потому что прежнее руководство Армении вызывало только ненависть у армянского народа и фактически этот военно-криминальный режим привел Армению в полностью плачевное состояние. Особенно с учетом того, что после прихода нового правительства они стали делать очень обнадеживающие заявления, что хотят решить этот вопрос. Они критиковали предыдущее правительство, посылали нам положительные сигналы по неофициальным каналам и просили дать им время. Мы жили надеждой на то, что новое правительство, как и во всех других сферах, внесет новое и в эту область и исправит прежнюю неверную политику. Эта мысль еще более окрепла после моих известных встреч с премьер-министром Армении в Душанбе. Тогда меня попросили дать им время, мол, внутренняя ситуация в Армении сложная, тяжелая, представители бывшего правительства хотят взять реванш, и это очень негативно скажется на переговорном процессе, но они склонны к переговорам, хотят решить этот вопрос. Попросили укрепить режим прекращения огня. Мое же слово заключалось в том, что мы должны вести серьезные переговоры, и в этом случае, конечно, режим прекращения огня будет более надежным», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что после той встречи обе стороны, по договоренности, сделали отдельные заявления.

«Суть этих заявлений заключалась в том, что мы встретились, то есть провели неформальную, неофициальную встречу, договорились ускорить переговорный процесс и укрепить режим прекращения огня, потому что эти две позиции всегда нужно объединять. В противном случае это означало бы закрепление статус-кво, а мы с этим никак не можем согласиться. Некоторое время сопредседатели Минской группы тоже жили надеждами и время от времени в ходе встреч делали обнадеживающие предположения», - сказал глава государства.