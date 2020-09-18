В Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов обнародовали фактические погодные условия.

По данным на 18.00 19 сентября, скорость северо-западного ветра в Нафталане достигла 24 м/с, 20 м/с - в Тертере, Хачмазе, 18 м/с – в Гёйчае, Барде, 17 м/с - в Мингячевире, 15 м/с - в Шеки.

В Баку и на Апшеронском полуострове порывы ветра достигают 23 м/с, на остров Гум, в поселке Алят 20 м/с, 19 м/с в Нефтяных Камнях, 17 м/с в Бина, до 15 м/с в Пираллахы.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн достигает 2,7 метра.