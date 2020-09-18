Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией остановились

«Озвученные в прошлом году премьер-министром Армении бессмысленные заявления нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Сказав: « Карабах — это Армения», он не только распространяет ложь по всему миру, и это продолжается, но и делает бессмысленным переговорный процесс. Если он считает, что Карабах — это Армения, то о чем можно говорить? Если он считает, что Карабах — это Армения, хотя весь мир отверг эту чушь, то о каком мирном соглашении мы можем говорить? То есть это была политическая провокация», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Второй политической провокацией стало то, что Азербайджан должен вести переговоры не с Армений, а с Нагорным Карабахом. Это означает смену формата переговоров, и мы, конечно же, никогда на это не согласимся, потому что между нами и игрушечной криминальной хунтой не может быть никаких контактов. В то же время, безусловно, на это никогда не могли бы согласиться и сопредседатели Минской группы», - сказал глава государства.

«Фактически эти заявления дают основания сказать, что Армения вышла из переговоров. Не мы, а Армения. В таком случае нам говорить, что давайте начнем переговоры или давайте продолжим, будет просто безответственно, и мы не должны обманывать себя, мы не должны обманывать свой народ. Переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия оказала влияние, но и без пандемии переговоры не идут. Эти политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров», - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения в нарушение всех международных конвенций проводит незаконное заселение оккупированных территорий.

«У них не хватает ума, нет ни опыта, ни знаний – и они проводят это заселение демонстративно. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это преступление. Привезти людей на оккупированные территории и незаконно расселить - преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это провокация. Они пытаются нас спровоцировать, показывают в интернете, что какая-то семья армян приехала из Ливана, чем-то там занимается. После этого в нашем древнем городе – в Шуше проводят так называемую церемонию «принятия присяги» так называемым лидером режима. Это очередная провокация. Это открытая провокация против нас. Он считают, что мы стерпим это? Кто осуществляет эту провокацию? Они. Мы никогда не предпринимаем провокаций. Мы стоим на своей позиции», - сказал Ильхам Алиев.