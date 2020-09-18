Ильхам Алиев: «Мой дед Алирза Алиев ездил в Баку на заработки на нефтяных скважинах»

«Богатые нефтяные магнаты в то время расходовали часть полученных доходов на благотворительность, в особенности Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мухтаров, Асадуллаев. Как известно, Тагиев построил Шолларский водопровод в Баку и при этом придавал большое значение образованию. Потому что он видел, что азербайджанская молодежь не получает образования, и поэтому ее развитие и продвижение к высоким местам могут быть проблематичными в будущем. Поэтому считаю, что среди нефтяных магнатов Азербайджана у него особая роль», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Он помог и нашей семье. Мой дед Азиз Алиев родился в бедной семье на территории Иреванского ханства, являющегося древней азербайджанской землей, и хотел учиться. Но у него не было денег на учебу. В то время он отправил Гаджи Зейналабдину Тагиеву письмо с просьбой оказать ему материальную помощь. Он хотел стать врачом. Естественно, Тагиев не знал его, но как патриот и добрый человек отправил ему деньги, на которые Азиз Алиев поступил в Санкт-Петербургскую военную академию, выучился там, стал прекрасным врачом, выдающимся государственным деятелем. Должен также сказать, что во время Великой Отечественной войны он был направлен в Дагестан на должность первого секретаря и руководил Дагестаном во время войны. В то время планировалась депортация дагестанцев, как и других кавказских народов. Можно сказать, что это решение уже было принято советским руководством. В результате деятельности Азиза Алиева и его очень смелых шагов народ Дагестана смог избежать этой беды. Сегодня его память живет в Дагестане, и в его честь установлен памятник», - сказал глава государства.

«В то время среди нефтяных магнатов Баку было достаточно много и армян. Они во многих случаях направляли заработанные в Азербайджане деньги на дела, противоречившие интересам азербайджанского народа. Таким образом, доходы азербайджанского народа от нефти в период царской России были на нулевом уровне», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Если бы в то время, в 1920 году Азербайджан не утратил государственной независимости, то опять же мог стать одной из богатейших стран, потому что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, составляла значительную часть нефти на мировом рынке. Но в 1920 году независимость была утрачена, и азербайджанская нефть вновь не помогала азербайджанскому народу. Люди, работавшие в то время, особенно в годы войны, на нефтяных промыслах, жили в очень тяжелых условиях, трудились день и ночь. Могу привести цифру: во время войны в Азербайджане было добыто рекордное количество нефти – 23 миллиона тонн. Другими словами, всего за один-два года добыча нефти увеличилась более чем вдвое. В то время не было современных технологий, и этот рост происходил в основном за счет эксплуатации человеческого труда. Могу сказать, что это коснулось и нашей семьи. Потому что другой мой дед Алирза Алиев приезжал в Баку из Нахчывана на заработки и месяцами работал на нефтяных месторождениях. Это отрицательно сказалось на его здоровье, и он умер в молодом возрасте», - сказал Ильхам Алиев.