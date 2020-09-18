Российские Ту-160 установили мировой рекорд

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает ТАСС.

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации», — заявил генерал.

По его словам, летчики преодолели более 20 тысяч километров и находились в воздухе более 25 часов. Дольше на самолетах подобного класса никто не летал, добавил Кобылаш.

Как уточнили в Минобороны России, самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и приземлились там же. Полет двух бомбардировщиков под командованием генерал-майора Олега Пчелы и подполковника Сергея Волковицкого проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, а также Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей. При этом за все время полета Ту-160 провели три дозаправки в воздухе.

Предыдущий рекорд по дальности полета был установлен в 2010 году, также на Ту-160. Тогда пилоты провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.